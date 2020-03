Klimawandel schädigt die Wälder : Sorgen um die Zukunft des Schlossparks

Weil sie krank oder nicht mehr standsicher waren, mussten jetzt weitere 35 Bäume gefällt werden, darunter auch wieder Eichen und Blutbuchen. Bei der Aufstellung des Parkpflegewerks will die Stadt auch die Nutzer befragen.

Wer sich im Schlosspark vom Haupthaus aus, dem Corps de Logis, nach rechts in Richtung Rhein wendet, kann die lichten Stellen im Parkwald bereits gut erkennen. Früher, sagt Tobias Lauterbach vom städtischen Gartenamt bei einem Treffen vor Ort, standen die Bäume überall dicht an dicht.

Im Oktober 2019 hatten die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) und der Verein „Schlösser und Gärten“, in dem 340 große deutsche Schloss- und Gartenanlagen zusammengeschlossen sind, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Benrather Schloss Alarm geschlagen: Der Klimawandel bedrohe das Erbe der Gartenkultur in Deutschland.

Und genau das lässt sich in den inzwischen regelmäßig eingehenden Meldungen von zu fällenden Bäumen stadtweit ablesen. Weil derzeit niemand ein Rezept hat, wie das Baumsterben aufgehalten werden kann, wurde als erster Schritt bei der DGGL jetzt eine Stelle geschaffen, bei der Ideen gesammelt und gebündelt werden sollen. So haben die beiden Gartenamtsmitarbeiter die Hoffnung, dass sich die jüngst gesetzten Buchen besser an einen Wassermangel anpassen können. Die alten, großen Bäume werden das nicht mehr können. So viel steht fest. Auf die Frage, ob man diese nicht einfach regelmäßig wässern könnte, schütteln die Experten vehement den Kopf. In der heutigen Zeit, wo auch Wasser zu einem raren Gut werde, gehe das nicht – mal ganz abgesehen von der Logistik.