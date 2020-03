Diebstahl und Sachbeschädigung : Heerdter Krankenhauskapelle verwüstet

Heerdt Unbekannte haben Teile des Altars gestohlen und das Tabernakel in eine Toilette geworfen. Der finanzielle Schaden ist gering.

Winfried Schäfer, Krankenhausseelsorger der Heerdter Schön-Klinik, kann seine Entrüstung nur schwer in Worte fassen. „Was hier passiert ist, ist ein unerhörter Frevel“, sagt er, noch immer fassungslos. In der Nacht zu Aschermittwoch haben Unbekannte seine Kapelle im ehemaligen Dominikus Krankenhaus verwüstet.

Eine Reinigungskraft hatte am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr das Tabernakel in einer überschwemmten Damentoilette gefunden. In dem Andachtsraum wurde ein Standkreuz abgebrochen, es könnte als Stemmeisen missbraucht worden sein, um das Tabernakel, also den Aufbewahrungsort der Hostien, aus der Verankerung zu hebeln. Außerdem haben die Täter das Ziborium, einen Altaraufbau aus vergoldetem Messing, gestohlen. Die Polizei ermittelt, offenbar gab es am Aschermittwoch in der Altstadt den Versuch, das Diebesgut zu verkaufen.