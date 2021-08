Schlüsselübergabe in Geldern : Die Gesamtschule bekommt Zuwachs

Großes Interesse bestand an der Führung: Projektleiter Felix van Huet zeigte den Gästen die neuen Räume. Foto: Norbert Prümen

Geldern Der erste von zwei Anbauten wurde am Dienstagabend eingeweiht. Rund 120 Gäste sahen sich bei einem Rundgang die Räume über das neue Vorzeigeprojekt in Geldern. Teil 2 soll am Ende der Herbstferien folgen.