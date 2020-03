Dieter-Forte-Gesamtschule : Düsseldorfer Lehrerin infiziert - Unterricht findet statt

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder So funktioniert der Test auf Corona-Viren an der Uni Düsseldorf.

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es einen weiteren Corona-Fall: Eine Lehrerin der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf-Eller ist infiziert. Der Schulbetrieb läuft aber weiter.

Eine Lehrerin der Städtischen Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf ist am Coronavirus erkrankt. Das teilte die Schule am Mittwochabend in einem Facebook-Post mit. Die Schule werde nach Absprache mit dem städtischen Gesundheitsamt aber nicht geschlossen. Lediglich eine Lerngruppe sowie einige direkte Kontaktpersonen der Frau sollen zunächst zuhause bleiben. Am Donnerstag sollen sie zur weiteren Beratung vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. Weitere Maßnahmen an der Schule sind aus Sicht des Gesundheitsamts nicht erforderlich.

Bei einer Lehrerin unserer Schule ist das Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Nach intensiver Prüfung der... Gepostet von Städtische Dieter-Forte-Gesamtschule am Mittwoch, 4. März 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Damit gibt es mittlerweile drei nachgewiesene Corona-Fälle in Düsseldorf. Zwei Männer haben das Virus ebenfalls im Körper, beide haben aber nur leichte Symptome. Der eine Infizierte ist Jahrgang 1983 und hatte Karneval im Kreis Heinsberg gefeiert. Dort kam es zu vielen Infektionen. Der Mann lebte bereits seit Aschermittwoch in freiwilliger Quarantäne mit seiner Freundin. Sie wurde bislang nicht positiv getestet.

Der andere Mann ist ein Familienvater mit drei Kindern, der in der Lombardei war, der von Corona besonders betroffenen Region in Italien. Auch er lebt in freiwilliger Quarantäne in seinem Haus, bereits seit dem 24. Februar. Seine Kinder wurden auf Empfehlung des Gesundheitsamts vorsorglich aus Kita und Schule genommen.

Nach Angaben des Gesundheitsamt sind beide Patienten „äußerst kooperativ“. Sie haben inzwischen eine Ordnungsverfügung erhalten, in der eine 14-tägige Quarantäne angeordnet wird.

In der Düsseldorfer Universitätsklinik werden zudem vier Corona-Patienten behandelt. Sie stammen alle aus dem Kreis Heinsberg und wurden nach Düsseldorf verlegt. Zuletzt wurden zwei Männer ins Uniklinikum gebracht: Einer von ihnen sei „schwer“, der andere „mittelschwer“ erkrankt. Außerdem werden der 47-Jährige, der der erste bekannte Corona-Infizierte in NRW war, sowie seine Ehefrau behandelt.

Patienten mit Corona-Verdacht werden im am Mittwoch eröffneten zentralen Diagnosezentrum an der Witzelstraße in Düsseldorf-Bilk behandelt. Wer eine Infektion befürchtet, soll sich zunächst jedoch an die Hotline 0211 8996090 wenden. Dort wird entschieden, ob ein Test nötig ist.

(mba)