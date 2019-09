Kinder in Düsseldorf : Seifenblasen machen Kinder glücklich

Michail Lewandowski faszinierte mit seinen Seifenblasen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Budenfest im Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße stand im Zeichen der UN-Kinderrechte.

Julian steht vor einem großen Eimer mit Seifenlauge. In jeder Hand hält er einen langen Stock. Die Stäbe sind mit einem Seil mit einer großen Schlaufe verbunden. Er taucht das Band in den Eimer und dreht sich um die eigene Achse. Einige riesige Seifenblase folgt dem Jungen. „Das macht Spaß“, findet er. Und nicht nur ihm. „Das will ich auch probieren“, ruft seine Mutter Conny Hansmann und schnappt sich ein Paar Stäbe. „Wenn ich so was entdecke, muss ich das auch ausprobieren. Ich finde es wichtig, sich die Dinge aus dem Blickwinkel der Kinder anzuschauen und zu erleben“, sagt die Mutter. Michail Lewandowski, der mit seinen Seifenblasen beim Budenfest an der Eulerstraße dabei ist, weckt das Kind in vielen Erwachsenen. Sie genießen es sichtlich, inmitten der Seifenblasen zu stehen oder sie platzen zu lassen.

Der Titel Budenfest ist Programm. Unzählige kleine Bretterbuden sind auf dem Gelände des städtischen Kinderhilfezentrums verteilt. Lange Schlangen beim Eierlaufen, Sackhüpfen oder an der Wurf-Bude zeigen, dass Kinder keine digitalen Medien brauchen, um glücklich zu sein. „Ich finde die Auswahl an altmodischen Spielen toll. Es ist schön, ihnen die Dinge aus der eigenen Kindheit zu zeigen. Vieles kennen sie gar nicht“, meint Hansmann. „Die Kinder können sich hier richtig austoben und Spaß haben.“

Die jungen Besucher stehen beim Budenfest schon seit 48 Jahren im Mittelpunkt. Im Jahr der UN-Kinderrechte sind sie aber noch mehr am Programm beteiligt als sonst. So hat Judith Knuff, die Leiterin des Kinderhilfezentrums, dieses Jahr darauf verzichtet, die Veranstaltung selbst zu eröffnen. „Es war mir sehr wichtig, dass das in diesem Jahr die Kinder und Jugendlichen machen. Schließlich sind sie die Hauptakteure und können sich so in ihrer Großartigkeit auf der Bühne zeigen“, so Knuff. Das Jugend-Impro-Theater „The Looters“ zeigt ein Stück zum Thema Kinderrechte, und auch der Kinder- und Jugendsenat hatte einen Stand auf dem Gelände.