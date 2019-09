Düsseldorf-Hamm : Transporter fährt sich unter Brücke fest

Düsseldorf Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich am Montagabend in Düsseldorf-Hamm offenbar mit der Höhe seines Fahrzeugs verschätzt. Er blieb unter einer Unterführung stecken. Die Feuerwehr musst anrücken.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.25 Uhr an der Bahnunterführung an der Kuhstraße in Hamm. Bevor die herbeigerufene Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte der Fahrer bereits versucht, die Luft aus den Reifen zu lassen und das Fahrzeug somit zu befreien. Das führte jedoch nicht zum gewünschten Erfolg.