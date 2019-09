Tat in Düsseldorf-Holthausen : 17-Jähriger nach brutalem Straßenraub festgenommen

Düsseldorf Ein 17-jähriger Intensivtäter wurde in Holthausen nach einem brutalen Straßenraub in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der Jugendliche wird dem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem Raubüberfall auf offener Straße in der Nacht zu Montag konnten Zeugen den Verdächtigen in Tatortnähe festhalten. Der Jugendliche ist schon mehrfach wegen Raubdelikten in Erscheinung getreten und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.