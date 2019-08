SEK-Einsatz in Hessen : Spezialkräfte nehmen Verdächtigen nach Raub in Düsseldorf fest

Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos (SEK). (Symbolfoto). Foto: dpa

Düsseldorf Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen gesuchten Tatverdächtigen in Südhessen festgenommen. Er soll im Juli einen schweren Raub in Düsseldorf-Stockum begangen haben.

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Frau in einer Villa im Juli in Düsseldorf-Stockum wurde am Freitagmorgen ein 42-Jähriger unter dringendem Tatverdacht in Groß-Bieberau in der Nähe von Darmstadt festgenommen. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten beteiligt.

Gegen den 42-Jährigen wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Bei dem Zugriff wurde nach jetzigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.

Durchsuchungen gab es auch in Dieburg und in Offenbach am Main. Dort konnte Beweismaterial sichergestellt werden. Die Auswertung dauert an.

Im Zuge der Ermittlungen des Düsseldorfer Raubkommissariats nach dem Überfall im Juli ergaben sich Hinweise auf den Verdächtigen. Der Tatverdacht erhärtete sich im weiteren Verlauf, sodass gegen ihn ein Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung erwirkt werden konnte.

Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift in den frühen Morgenstunden festgenommen werden.

