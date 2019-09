Heftiger Widerstand bei Festnahme : Einbrecher steht bei Düsseldorfer Familie auf dem Balkon

Düsseldorf Im Düsseldorfer Süden hat am Samstag ein Mann versucht, über den Balkon bei einer Familie einzubrechen. Doch die befand sich zu dieser Zeit in der Wohnung. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Am Samstagnachmittag war die Familie in ihrer Wohnung im Hochparterre an der Lenneper Straße in Düsseldorf-Wersten, als plötzlich der Fremde vom Balkon aus in das Wohnzimmer schaute. Der Wohnungsinhaber schrie den Verdächtigen lautstark an, woraufhin der Einbrecher Reißaus nahm. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.