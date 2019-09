Feuerwehreinsatz in Kaiserswerth : Chloraustritt an Düsseldorfer Internat und Kita - ein Verletzter

Chloraustritt an Düsseldorfer Internat und Kita - ein Verletzter

Feuerwehreinsatz in Kaiserswerth

Düsseldorf Die Düsseldorfer Feuerwehr ist am Dienstagmorgen mit rund 60 Einsatzkräften wegen eines Chloraustritts im Stadtteil Kaiserswerth im Einsatz gewesen. Eine Person musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ausgetretenes Chlor in einem Technikraum sorgte für einen Großeinsatz der Düsseldorfer Feuerwehr. Fünf Kinder und die Erzieherinnen einer Kindertagesstätte konnten vor Eintreffen unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr führte Messungen durch und beseitigte das ausgelaufene Chlor mit einem speziellen Chemikalienbinder.

Der 63-jährige Hausmeister kam nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.

Am Dienstagmorgen alarmierten Mitarbeiter des Theodor-Fliedner-Internats die Feuerwehr. Der Hausmeister hatte in einem Technikraum im Keller des zum Internat gehörigen Kindergartens einen Defekt an der Chloranlage für ein Außenschwimmbecken festgestellt.