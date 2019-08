Bahnhof in Düsseldorf-Reisholz : Bahn nach tödlichem Unfall noch mit Verspätungen

Düsseldorf Im Bereich des S-Bahnhofs Düsseldorf-Reisholz ist es am Morgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln war stundenlang gesperrt.

Züge der Linie S6 aus Köln endeten in Langenfeld, die S6-Bahnen aus Essen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Für die Regionalbahnen in beide Richtungen wurde eine Umleitung zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof eingerichtet. Betroffene Züge des Fernverkehrs wurden ebenfalls umgeleitet, so die Bahnsprecherin weiter