Kommentar : Nicht lang genug nachgedacht

Meinung Düsseldorf 30 Jahre ist über das Düsseldorfer Polizeipräsidium und seine Vergrößerung nachgedacht worden. Das war offenbar nicht lange genug, meint unsere Autorin.

Nun kann der Landesbetrieb sicher nichts dafür, dass sich in den vergangenen Jahren die Vorgaben für den Polizeigewahrsam geändert haben. Aber so richtig wohl überlegt scheint das gesamte Projekt Polizeipräsidium irgendwie nicht zu sein.Mehr als 30 Jahre lang ist über Abriss, Neubau und Erweiterung nachgedacht worden. Das war offensichtlich nicht lange genug. Vielleicht sollte man das Präsidium am Jürgensplatz einer anderen Landesbehörde überlassen und für die Polizei noch mal ganz von vorne anfangen.