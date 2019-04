Taten in Düsseldorf-Mörsenbroich : Polizei nimmt Verdächtigen nach Sexualdelikten fest

Düsseldorf Nach mindestens vier Fällen sexuell motivierter Angriffe auf Frauen im Stadtteil Mörsenbroich, ist es der Polizei nun gelungen. einen dringend tatverdächtigen Düsseldorfer festzunehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 26-Jährige ist wegen gleichgelagerter Straftaten bereits einschlägig in Erscheinung getreten und konnte nach einer Tat in einem Kaufhaus an der Westfalenstraße anhand von Zeugenangaben eindeutig identifiziert werden.

Er wurde am vergangenen Freitag an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen und nach einer Vorführung am Samstag durch den diensthabenden Richter in Untersuchungshaft geschickt.

In keinem der bekannten Fälle kam es zu einer Vergewaltigung. Zum Teil griff der Beschuldigte bei den Taten seinen Opfern an das Gesäß oder in den Schritt und flüchtete anschließend.

In zwei Fällen packte er sie von hinten und scheiterte letztlich bei seinem vermeintlichen Vorhaben an der massiven Gegenwehr der Frauen.

(csr)