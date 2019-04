Großeinsatz in Düsseldorf : Mann stürzt aus fünftem Stock und wird lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Ein 42-Jähriger ist an der Luisenstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt aus einem Fenster gestürzt. Der Bereich war zeitweise großräumig abgesperrt. Der Vorfall wurde von vielen beobachtet.

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag aus einem Fenster in der fünften Etage einer Wohnung in der Luisenstraße in Düsseldorf gestürzt. Er landete auf einem geparkten Auto und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben aufgrund der Gesamtumstände von einem Suizidversuch aus.