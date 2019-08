Frau rastet nach unfall in Düsseldorf aus : Fahreignung sofort überprüfen

Frau rastet nach unfall in Düsseldorf aus

Meinung Düsseldorf Eine Autofahrerin rastet aus, weil sie im Stau steht. Dass ein 16-Jähriger, der nach einem Unfall in Lebensgefahr schwebt, der Grund dafür ist, scheint ihr gleichgültig zu sein. Wer so denkt, findet unsere Autorin, sollte nicht Autofahren.

Und macht nicht jeder schlimme Unfall ein bisschen demütig, schon allein, weil es jeden Tag jedem, auch uns selbst, passieren kann? Wem es im Angesicht einer menschlichen Katastrophe an jeglicher Form von Rücksicht mangelt, dessen charakterliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs und zur Teilnahme am Straßenverkehr bedarf dringend der Überprüfung. Nicht auszudenken, man geriete unverschuldet vor so jemandes Fahrzeug.