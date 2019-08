Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Übergriff in Düsseldorf : Polizei-Taser sollen Angreifer stoppen

Ein Taser (Archivfoto). Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf An der Königsallee schlug ein geistig verwirrter Mann einen Motorradpolizisten, in Köln ist am selben Tag ein Polizist von Jugendlichen gewürgt und gegen den Kopf getreten worden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb Taser als Standardausrüstung. Die hatte der Innenminister gerade erst abgelehnt