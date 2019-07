Brüsseler Straße in Düsseldorf gesperrt : Motorradfahrer bei schwerem Unfall lebensgefährlich verletzt

Brüsseler Straße in Düsseldorf gesperrt

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an der Brüsseler Straße im Einsatz. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf der Brüsseler Straße in Düsseldorf-Heerdt ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einen Motorrad und einem Lkw gekommen. Der Motorradfahrer wird von mehreren Notärzten versorgt. Die B7 stadtauswärts wurde gesperrt.

Noch unklar ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag etwa gegen 14.15 Uhr auf der Brüsseler Straße in Heerdt ereignete. Offenbar war ein Motorradfahrer in Fahrrichtung stadtauswärts auf der Schnellstraße unterwegs, als er gegen das Heck eines Autotransporters prallte.