Nach Rheinbad-Räumung : Düsseldorfer CDU will Randalierer durch künstliche Intelligenz erkennen

Düsseldorf Im Rheinbad suchten- und fanden - am Dienstag rund 400 gut gelaunte Badegäste Ruhe und Erholung. Nach den Vorfällen der vergangenen Wochen aber blieb es auf der politischen Ebene nun gar nicht ruhig.

Ausweiskontrollen und Videoüberwachung könnten nur der erste Schritt für mehr Sicherheit im Rheinbad sein, heißt es aus der CDU-Ratsfraktion. Ihr ordnungspolitischer Sprecher Andreas Hartnigk will im Ordnungsausschuss eine Software vorschlagen, die auffällige Verhaltensweisen wie etwa Angriffe auf Personen erkennen oder einzelne Gesichter in Menschenmassen analysieren könne. „Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Videosicherheitstechnik muss geprüft werden“, fordert Hartnigk.

Es sei nicht hinnehmbar, dass in einem Düsseldorfer Schwimmbad Personal und private Sicherheitsbedienstete sich derart bedroht fühlen, dass sie sich zurückziehen müssten. „Es darf in unseren öffentlichen Schwimmbädern keine rechtsfreien Räume geben“, erklärte CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt und verlangt vom Bäderpersonal, Polizei und Ordnungsamt, die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten."

Am Freitag war das Rheinbad mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Der Oberbürgermeister sprach von marodierenden Jugendbanden, der Bäderchef von etwa 60 Jugendlichen, die versucht hätten, die Kontrolle im Bad zu übernehmen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz zog OB Thomas Geisel seine Äußerung am Montag zurück, der „Eindruck“ sei „falsch“ gewesen, und auch Kettler berief sich auf Videoaufzeichnungen, wonach deutlich weniger als 60 Jugendliche sich daneben benommen hätten. Die Räumung, so die relativierende Quintessenz, sei gar nicht nötig gewesen.