35.000 Euro sichergestellt : OSD hebt Spielhölle in Flingern aus

An der Ackerstraße hat der OSD illegale Glücksspieler in einem Café gestört. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Im Café eines vorgeblichen Kulturvereins an der Ackerstraße wurde offenbar um hohe Summen gespielt.

Bei Jugendschutzkontrollen an der Ackerstraße fiel Mitarbeitern des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes ein Mann auf, der in einem Lokal rauchte – klarer Verstoß gegen das seit Mai 2013 geltende Nichtraucherschutzgesetz. Um diesen zu ahnden, klopften die OSDler an die verschlossene Tür des Cafés, in dem nicht nur der Raucher in geselliger Runde saß, sondern auch mehrere Männer an Spielautmaten hockten und von einem weiteren Tisch das Klackern von Würfeln zu hören war.