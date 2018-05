Bankautomaten gesprengt: keine heiße Spur, Düsseldorf ist ratlos

Vier Fälle in Düsseldorf : Was kann die Stadt gegen Automaten-Sprenger tun?

Der Automat in Lichtenbroich wurde zerstört. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Vier Düsseldorfer Geldautomaten wurden in weniger als sechs Wochen gesprengt - und die Polizei hat keine heiße Spur. Die Täter gelten als skrupellos, die Gefahr für Unbeteiligte ist groß. Die Sparkasse baut fünf Automaten dauerhaft ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Breitkopf und Arne Lieb

Nach der neuen Serie von Geldautomaten-Sprengungen in Düsseldorf herrscht große Sorge vor weiteren Vorfällen. Vier Mal haben Täter in weniger als sechs Wochen zugeschlagen, in keinem Fall wurden bislang Verdächtige gefasst - offenbar verspricht die Masche einen hohen Ertrag bei guten Fluchtchancen. Die Sparkasse hat nun entschieden, zur Sicherheit fünf Automaten dauerhaft abzubauen, auch an anderen Standorten wird der Betrieb eingeschränkt.

Auch andere Banken reagieren, für Kunden bedeutet das weniger Service. "Aufgrund der starken Beschädigung musste die SB-Stelle in Heerdt zunächst geschlossen werden", sagt eine Sprecherin der Deutschen Bank. Sie war in der Nacht zu Samstag das jüngste Ziel gewesen. Die Commerzbank will in Düsseldorf in Technik zum Schutz der Automaten investieren. Außerdem werden die Öffnungszeiten angepasst: " An den meisten Standorten schließen wir aus Sicherheitsgründen und zur Verhinderung von Vandalismus nachts unsere Selbstbedienungsbereiche. Die genauen Zeiten werden regional festgelegt und die Kunden informiert", sagt Jutta Wellmann, Sprecherin der Commerzbank.

Foto: Gerhard Berger 8 Bilder Geldautomat in Düsseldorf-Lichtenbroich gesprengt

Info Diese Automaten werden bald abgebaut Schließung Fünf Automaten der Sparkasse werden geschlossen: Paulsmühlenstraße (Eishalle), Haeselerstraße (Mörsenbroich), Kölner Landstraße (Wersten), Oberrather Straße (Rath) und Unterrather Straße (Unterrath). Bargeldbestand An einigen Automaten ist der Geldbestand reduziert, Schilder weisen darauf hin.

Automaten-Sprenger sollen Niederländer mit marokkanischen Wurzeln sein

Die Polizei ermittelt derweil mit Unterstützung des Landeskriminalamts und niederländischer Kollegen - bislang offenbar mit wenig Erfolg. "Wir haben keine heiße Spur", sagt ein Polizeisprecher. Drei Mal traf es jüngst die Sparkasse, zuletzt die Deutsche Bank. Einem Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) zufolge, das mit der "Ermittlungskommission Heat" die Taten in NRW auswertet, ist es wohl Zufall, dass es derzeit Düsseldorf so oft trifft: Die Zahl der Fälle im ganzen Bundesland liegt mit 34 fast genau auf Vorjahresniveau zu diesem Datum.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Hinter den meisten Taten steckt nach Polizeierkenntnissen ein Netzwerk von rund 250 niederländischen Staatsbürgern mit marokkanischen Wurzeln. Die Bande geht geübt vor: In nur zwei bis drei Minuten füllen die Täter ein Gasgemisch in die Automaten und lösen die Sprengung aus. Dann sammeln sie die Scheine ein und verschwinden mit hoher Geschwindigkeit in Autos, die gestohlen oder mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs sind. Oft handelt es sich um dunkle Limousinen der Marke Audi.

Oberbürgermeister fordert, dass Banken Automaten erhalten

Dabei nehmen die Kriminellen hohe Gefahren für Unbeteiligte in Kauf: Durch die Sprengung werden Teile durch die Luft geschleudert, dazu kommt die temporeiche Flucht. "Das ist ein unheimlich riskantes Vorgehen, die Täter sind skrupellos", sagt ein LKA-Sprecher. Sie bevorzugen Automaten in Autobahnnähe, zudem gelten Geräte an der Fassade als gefährdeter.

Die Banken werden vom LKA beraten, entscheiden aber selbst über Gegenmaßnahmen. Die Sparkasse hatte als Reaktion auf die neue Serie zunächst elf Automaten abgeschaltet. Dagegen gibt es Beschwerden, zumal das Filialennetz ohnehin verkleinert worden ist. Am Dienstag etwa sind Bürger aus Knittkuhl, wo der Automat doch wieder eingeschaltet werden soll, beim Vorstand. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) fordert von der Bank, dass die Versorgung mit Bargeld in der Fläche erhalten bleiben muss. "Dort, wo Standorte als zu gefährlich gelten, müssen andere in der Nähe gefunden werden." Von der Sparkasse heißt es, man wolle keinesfalls Menschenleben gefährden.

Diese Automaten werden bald abgebaut

Schließung Fünf Automaten der Sparkasse werden geschlossen: Paulsmühlenstraße (Eishalle), Haeselerstraße (Mörsenbroich), Kölner Landstraße (Wersten), Oberrather Straße (Rath) und Unterrather Straße (Unterrath).

Bargeldbestand An einigen Automaten ist der Geldbestand reduziert, Schilder weisen darauf hin.

(RP)