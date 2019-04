Wahl nach Rücktritt bei den Schützen : Neuer Bruderschaftsvorstand in Nievenheim

Nievenheim Oberst tritt nicht zurück. Das neue Team: Bernd Meuter ist Brudermeister, Stefan Maxeiner Stellvertreter.

Um 23.52 Uhr war die außerordentliche Generalversammlung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath am Freitag beendet: „Wir versprechen Euch, wir werden unser Bestes geben, dass alles in gewohntem Rahmen abläuft“, sagte Oberst Wolfgang van Bömmel-Wegmann.

Mit der Wahl von neun neuen Übergangs-Vorstandsmitgliedern haben 379 Schützen nun die fast einmonatige Vakanz an der Spitze beendet, nachdem am 15. März fast der komplette Vorstand um den bisherigen Brudermeister Stefan Schillings nach einem gescheiterten Misstrauensantrag gegen den Oberst zurückgetreten war, mit dem sie nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Neuer Brudermeister bis zur Generalversammlung am 27. September ist Bernd Meuter (222 Ja- zu 138 Nein-Stimmen) aus dem Königszug von Heinz-Willi Heesen,

Souverän hatte der ehemalige Regimentsadjutant Friedel Müntnich durch die Wahlen und die fair ablaufende Versammlung im Saale Robens geführt, in der Bürgermeister Erik Lierenfeld an das am Donnerstag verstorbene Ehrenmitglied und langjährigen Oberst Reinhard Skusa erinnerte. Oberst Wolfgang van Bömmel-Wegmann hatte klargestellt: „Ich werde nicht zurücktreten.“ Das war Rückkehr-Bedingung des alten Vorstands gewesen. So lehnte Schillings, der von Schützen zur Wahl als Brudermeister vorgeschlagen wurde, folgerichtig mit den Worten ab: „Ich komme nur mit meiner ganzen Mannschaft wieder.“