Basilika in Dormagen : Monatswallfahrten in Knechtsteden

Knechtsteden Von Mai bis Oktober kommen Katholiken aus dem Dekanat Rhein-Kreis Neuss in der Basilika Knechtsteden zu Wallfahrtsgotesdiensten zusammen.

(NGZ) Bereits seit 1987 kommen Monat für Monat hunderte Katholiken aus dem Dekanat Rhein-Kreis Neuss in der Basilika Knechtsteden zusammen, um Gottesdienst zu feiern und wichtige Anliegen der Kirche und der Welt ins Gebet zu nehmen. Auch in diesem Jahr hat Kreisdechant Msgr. Guido Assmann wieder für den 13. Tag der Monate Mai bis Oktober eingeladen: Um 18.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet, um 19 Uhr folgt die Messfeier. Nur wenn der Wallfahrtstag auf einen Sonntag fällt, beginnt alles 30 Minuten später. „Es ist wirklich schön, dass immer wieder unterschiedliche Priester gewonnen werden können, die Predigt zu halten,“ sagt Assmann erfreut. Die Prediger schlagen ein Kollektenziel vor. So werden wichtige Projekte im In- und Ausland gefördert.