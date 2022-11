St. Martin in Dormagen : Kita-Kinder basteln kreative Laternen

Foto: Melanie van Schyndel 14 Bilder So schön sind Dormagens Kita-Laternen 2022

Dormagen Von der Giraffe bis hin zur kunterbunten Eule: die Kita-Kinder in den Einrichtungen in Dormagen waren in diesem Jahr besonders kreativ.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer und Melanie van Schyndel

Die Tage werden kürzer und bald ziehen die Martinszüge wieder durch Dormagen. Die Kinder in den Kindertagesstätten waren fleißig und haben schon Laternen gebastelt. In der evangelischen Kita „Schatzkiste“ in Stürzelberg haben traditionell die Papas in den drei Gruppen beim Basteln geholfen.

Auch in der katholischen Kita „St. Aloysius“ Stürzelberg leuchten die Laternen in bunten Farben in den drei Gruppen und warten darauf, am Martinstag getragen zu werden.

Info Laternen-Anleitung mit Käseschachteln Material Zwei runde Käseschachteln (je 15 Zentimer Durchmesser), Transparentpapier, Draht, Teelicht, Laternenstab, Kleber, bunte Transparentpapierschnipsel Anleitung Auf das weiße Transparentpapier werden die gerissenen oder geschnittenen bunten Schnipsel geklebt. Für kleine Kinder ist es am einfachsten, die Schnipsel aufzukleben. Älter Kinder können kreative Bilder gestalten. Das fertige Transparentpapier wird mit der Unterseite nach oben auf den Tisch gelegt und die langen Seiten bestreicht man mit Klebstoff. Die geschlossene Käseschachtel wird die Laternenunterseite, die offene Käseschachtel die Laternenöffnung.Zuerst wird das Transparentpapier an der Unterseite der Laterne fest gemacht, als nächtes wir dann das Oberteil angepasst. Der Kleber muss gut trocknen und dann können die beiden kurzen Transparentseiten miteinander verklebt werden. Nach diesem Schritt ist die Laterne rundrum abgeschlossen. Danach wird aus dem Draht ein Bügel gebogen. Zum Schluss werden zwei Löcher in den Laternenrand (in die Pappe der Käseschachtel) gestochen und den Bügel befestigt. Danach ist die Laterne fertig.