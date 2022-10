St. Martin 2022 : So ziehen die Martinszüge in Langenfeld

Langenfeld St. Martin naht mit großen Schritten. Die Vorfreude in den Kitas und Grundschulen steigt. Wochenlang wurde gebastelt und Lieder geübt. Ein Überblick:

(lf) In Langenfeld organisieren die Kindergärten und Schulen die Martinszüge selbst. Stefan Pollmanns von der Stadtverwaltung Langenfeld gibt Auskunft über die Termine.

Am Mittwoch, 2. November zieht der Martinszug des katholischen Kindergartens Christus König von 17 bis 19 Uhr von der Christ-König-Friedensstraße um den Parkplatz.

Die Kita Ricarda Huch, städt. Grundschule Götscher Weg und die Grundschule Wiescheid planen ihren Zug am Montag, 7. November. Die Kita Ricarda Huch startet um 17.30 Uhr an der Ricarda-Huch-Straße. Die Kindergartenkinder ziehen anschließend über die Bogenstraße zum Kleingartenverein Bärenbusch. Die städtische Grundschule Götscher Weg läuft von 17.30 bis 19 Uhr vom Schulhof Götscher Weg über Marienstraße, Rietherbach, Heimtrage und Annastraße. Danach geht es zurück auf den Götscher Weg zum Schulhof. Ebenfalls am Montag laufen die Schüler der Grundschule Wiescheid von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist an der Schule in der Parkstraße. Danach geht es über in die Straßen Härterer, Kirschbaum, Im Mutscheid und Alt Wiescheid 20.

Am Dienstag, 8. November, planen der Kindergarten St. Pius und die Kita der ev. Kirchengemeinde ihre Züge. Gestartet wird am Piusweg um 17.30 Uhr für die Kinder des Kindergartens St. Pius. Sie ziehen von dort aus über die Monika- und Martha Straße und zurück zum Piusweg. Die Kita der evangelischen Kirchengemeinde läuft von 17.30 bis 19 Uhr vom Lilienthalweg über den Auguste-Piccard-Weg und wieder zurück.

Am Mittwoch, 9. November, ziehen die Schulzüge der katholischen Grundschule Christopherus, Erich-Kästner-Schule, Schule an der Virneburg und die Kita-Züge der katholischen Kita St. Barbara und der KiGA St. Maria Rosenkranzkönigin. Von 17.30 bis 18zieht die kath. Grundschule Christopherus vom Kindergarten in der Straße Fahlerweg über die Straßen Alter Kirchweg und Bahnstraße. Anschließend geht es zurück in den Fahlerweg. Die Schüler der Erich-Kästner-Schule laufen den gleichen Weg wie die kath. Grundschule Christopherus, jedoch von 17.45 bis 19 Uhr. Von 17.30 bis 18 Uhr zieht die Schule an der Virneburg von der Virneburgerstraße über Trompeter- und Wiesenstraße. Danach geht es wieder über die Trompeterstraße zur Alt Schulstraße und zurück zur Virneburgstraße. Die katholische Kita St. Barbara zieht von 17.45 bis 19 Uhr vom Lilienthalweg über den Auguste-Picard-Weg und anschließend zurück zum Lilienthalweg. Die KiGa St. Maria Rosenkranzkönigin plant den Martinszug von 17 bis 18 Uhr. Gestartet wird an der Straße Zur Wasserburg und die Kinder gehen in den Hof der Wasserburg.

Am Donnerstag, 10. November, ziehen die Paulus-Schule, Friedrich-Fröbel-Schule, Don-Bosco-Schule, die städtische Grundschule Richrath-Mitte und die Kita Villa Kunterbunt. Die Paulus-Schule zieht um 17 Uhr durch die Straßen. Der Zug beginnt um 17 Uhr an der Treibstraße und geht über die Unterführung der Bahn, Bambergerstraße, In den Höfen, Am Solperts Garten, Mühlenweg, Baumbergerstraße und die Unterführung. Danach geht es wieder auf die Treibstraße zurück.

Die Friedrich-Fröbel-Schule und die Don-Bosco-Schule laufen gemeinsam durch die Straßen. Beide Schulen beginnen um 17.30 am Don-Bosco-Schulhof und ziehen über die Pestalozzi-, Schul-, Kreuz-, Grenz, Tal, Metzmacher- und Fröbelstraße. Danach gehen die Schulen zum Fröbel und Don Bosco Schulhof. Von 17.30 bis 19.30 Uhr geht die Grundschule Richrath-Mitte vom Zehntenweg über die Straße Am Wiedehopf, Wolfhager Straße, Kaiserstraße, Kirschstraße. Anschließend geht es zur Kirschstraße bis Hausnummer 64 und zum Schützenplatz Richrath. Der Martinszug der Kita Villa Kunterbunt beginnt um 17.30 Uhr an der Robert-Koch-Straße und verläuft über Sandtraße und Am Weyer. Danach geht es zurück zur Robert-Koch-Straße in die Kita.

Am Freitag, 11. November, planen die städtische Gem. Grundschule Am Brückentor, Kita Langforter Straße, Fuchsbau und Peter-Härtling-Schule ihren Martinszug. Von 17.30 bis 19 Uhr ziehen die Schüler der städt. gem. Grundschule Am Brückentor von der Straße Am Brückentor über Ginster-, Tulpen-, Rosenweg, Kronprinzstraße, Nordstraße und zurück zu Am Brückentor. Von 17 bis 19 Uhr laufen die Kinder der Kita Fuchsbau von der Langforter Straße durch den Freizeitpark.

Der katholische Kindergarten St. Paulus feiert das Martinsfest am Montag, 14. November, ab 17.20 Uhr. Der Zug zieht über die Treibstraße auf die Blumenstraße. Von dort aus geht es auf die Treibstraße wieder zurück.