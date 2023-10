Geldern, Kevelaer, Straelen, Issum, Kerken, Weeze und Wachtendonk Das sind die Martinszüge 2023 im Gelderland

Ganz früh dabei sind Achterhoek und Pont, hier werden die Züge schon am Freitag, 3. November, abgehalten. Am gleichen Tag gibt es auch die Martinszüge in Hees-Baal und den kleinen des Jona-Kindergartens in Kevelaer. Die spätesten Züge finden in Aengenesch und Wetten statt: Am Freitag, 17. November.