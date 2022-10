St. Martin in Ratingen : Martinszüge ziehen seit 1894 durch die Stadt

Ratingen Am 10. November ist St. Martin im Hauptzug in der Innenstadt unterwegs. Doch wie sah es früher aus? Ein Blick ins Stadtarchiv gibt Aufschluss.

Ratingens Martinszug war der erste, große am Niederrhein; Düsseldorf brachte erst ein Jahrzehnt später einen Umzug auf die Beine. Die erste Erwähnung der Ratinger Züge findet sich in der „Ratinger Zeitung“ vom 10. November 1894: „Dem am vergangenen Mittwoch zusammengetretenen Comitee behufs Arrangierung eines Martini-Kinderfestzuges mit Bescherung, sind durch die in Circulation gesetzten Listen die Mittel und Gaben so reichlich zugeflossen, dass die für heute Abend geplante Festlichkeit in allen Theilen als gesichert betrachtet werden darf“.