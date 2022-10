Eltern in Dormagen sauer : Schule ohne mächtigen Einfluss

Meinung Dormagen Vor zehn Jahren stand die Christoph-Rensing-Schule vor einer glänzenden Zukunft. Heute sieht die Perspektive düster aus und niemanden kümmert es so richtig.

Wo sind die Anfragen und Anträge in den politischen Gremien? Wo sind die Besucher von Politikern in der Schule, wo deren wuchtige Vorstöße in Richtung Verwaltung? Es drängt sich der Eindruck auf, als sei es eine „vergessene Schule“ und die Situation „sei halt so“. Mal so gefragt: Wäre die Situation dieser Brennpunktschule genauso perspektivlos, wenn hinter ihr ein einflussreiches Elternklientel stünde? Eltern, die von Beginn an Druck „auf allen Kanälen“ machen? So wie man es regelmäßig durch gut organisierte Menschen bei anderen Themen erlebt. Sehr wahrscheinlich nicht. Jede Wette!