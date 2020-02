Politik in Dormagen : SPD will Landesförderung für Feuerwehrhäuser nutzen

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Die SPD Dormagen will das Landes-Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“ für mehrere Projekte in Dormagen nutzen. „Zum Beispiel könnte der Ersatzbau für das Alfred-Delp-Haus als neues Dorfgemeinschaftshaus für Straberg gefördert werden oder ein Begegnungszentrum in Gohr“, meint SPD-Fraktionschef Andreas Behncke, der auch auf die Möglichkeit verweist, das Landesprogramm für Feuerwehrgerätehäuser abzurufen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung will mit dem Programm im ländlichen Raum in Dörfern und Ortsteilen bis zu 10.000 Einwohnern zum Beispiel Einrichtungen für kulturelle Zwecke sowie Begegnungsstätten fördern. Für das Förderjahr 2021 hat das Ministerium einen Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ im Rahmen der „Dorferneuerung 2021“ gestartet.