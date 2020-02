Stadtbibliothek Dormagen : Ein neuer 3D-Drucker und Lernroboter für die Leser

Dormagen Die Stadtbibliothek Dormagen feiert ein Jubiläum am Standort Marktplatz 1.

„1964 wurde die Bücherei gegründet, nun ist sie bereits seit 25 Jahren hier am Marktplatz 1 beheimatet“, weist Bibliotheksleiterin Claudia Schmidt darauf hin, dass sie das gemeinsam mit dem Kulturhaus, das 30 Jahre alt wird, feiern wollen: „Alle Bürger sind herzlich eingeladen.“ Das Jubiläumswochenende findet am 7. und 8. November statt. Neben einem bunten Programm mit vielen Veranstaltungen wird es eine Lesung mit Krimiautor Horst Eckert geben.

Kreativ wird es 2020 beim „Maker Space“ – eine Art offene Werkstatt, in der die Nutzer interaktiv arbeiten, entdecken und lernen können. Ihnen sollen verschiedene Kreativ-Werkzeuge zur Verfügung stehen. Schmidt und ihr Team warten noch auf die Projekt-Bewilligung, um ab Sommer verschiedene Workshops anzubieten: Es ist geplant, auch einen 3D-Drucker und Lernroboter anzuschaffen. Die offene Werkstatt soll sich an Kinder ab acht Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene richten. „Wir sind sehr gespannt, wie das Projekt angenommen wird. Wir wünschen uns, dass unsere Kunden selbst aktiv werden, Neues ausprobieren, kreativ sind und ihr Wissen und ihre Ideen mit anderen teilen“, sagt Schmidt.

Für zwei weitere Projekte sind Förderanträge bereits gestellt: Der Bestand der digitalen Kindermedien soll erweitert und das Projekt „Komm an NRW“ überarbeitet werden. „Wir würden gerne den Bestand an Medien für Deutsch als Fremdsprache aktualisieren und erhöhen. Die Nachfrage ist da“, betont Schmidt.

Im Vorjahr wurden 14.000 Euro Fördergelder bewilligt. „Wir sind sehr froh, dass wir so viele Projekte im vergangenen Jahr umsetzen konnten. So haben wir unseren Bestand um einiges aktualisiert und erweitert“, sagt Schmidt. Es wurden neue Gesellschaftsspiele sowie Bücher und Medien für Jungen angeschafft. Der Heimatkundebestand wurde erweitert, die Reiseliteratur aktualisiert. Zudem erhielt Dormagen als eine von vier Bibliotheken den Zuschlag, das Lastenfahrrad „Book-Bike“ den Sommer über für 16 verschiedene Veranstaltungen zu nutzen.

Das größte Projekt 2019 war „Leichte Sprache“: In Kooperation mit der Lebenshilfe wurden neue Medien beschafft, die Homepage wurde in wesentlichen Teilen in leichte Sprache übersetzt und verschiedene Veranstaltungen angeboten. Die nächste zum Thema Smartphone beginnt am Donnerstag, 16. Februar, um 16 Uhr.