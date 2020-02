Karneval in Dormagen : Tipps gegen den Kater

Karneval in Dormagen

Dormagen Die schlechte Nachricht vorweg: Einen Kater kann man nicht heilen. Solange der Körper noch Alkohol abbaut, werden die typischen Symptome auftreten, weist die techniker Krankenkasse darauf hin, dass jedoch der Organismus beim Abbau unterstützt werden kann.

1.) Grundlage Alkohol in Maßen und nach Möglichkeit nicht auf nüchternen Magen trinken. Als Grundlage eignen sich vor allem fettreiche Speisen z. B. Thunfisch in Öl, Nudelsalat mit Mayonnaise oder Bratwürstchen.

2.) Mischen Zwischendurch immer mal wieder zur Wasserflasche oder anderen alkoholfreien Getränken greifen. Denn so wird der Weg des Alkohols ins Blut verlangsamt. Gleich nach dem Aufstehen mindestens einen halben Liter Mineralwasser, Tee oder Saftschorle trinken.

3.) Tablette Es meist, eine Kopfschmerztablette vor dem Schlafengehen einzunehmen.