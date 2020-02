Biologische Station in Dormagen-Knechtsteden : Ausbildung zum Obstbaumwart

Die Biologische Station in Knechtsteden bietet eine umfassende Ausbildung zum Obstbaumwart an. Foto: Thomas Braun

Knechtsteden Die Biologische Station bietet einen dreijährigen Lehrgang mit 13 Terminen an.

Von Carina Wernig

Die Biologische Station in Knechtsteden startet bald mit vier anderen rheinischen Stationen die Aus- und Weiterbildung von Obstbaumwarten. „Streuobstwiesen sind ein bedrohtes Element unserer Kulturlandschaft“, erklärt Thomas Braun, stellvertretender Geschäftsführer der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss im Kloster Knechtsteden. Immer mehr Obstbäume sterben verfrüht mangels professioneller Pflege und verfügbarer Fachleute. Diesem Problem wollen fünf Biologische Stationen mit dem vom Landschaftsverband Rheinland geförderten Projekt „Fit im Schnitt“ begegnen – neben der im Kloster Knechtsteden auch die in Oberberg, Rhein-Berg, Leverkusen-Köln und Mittlere Wupper.

„Der erste Kurstag wird Ende März oder Anfang April stattfinden“, erklärt Thomas Braun, Weitere Termine der dreijährigen Ausbildung folgen im Abstand von zwei bis vier Monaten: An insgesamt 13 Kurstagen an Wochenenden im Ausbildungszeitraum von 2020 bis 2022 werden theoretische und praktische Kenntnisse von „A“ wie „Anlage von Obstwiesen“ bis „Z“ wie „Zuccalmaglios Renette“ vermittelt. Darüber hinaus sind Veranstaltungstage vorgesehen, bei denen die Öffentlichkeitsarbeit der angehenden Baumwarte im Vordergrund steht. Besonderheit dieser Ausbildung ist ein Praktikum von mindestens 30 Stunden im dritten Ausbildungsjahr, in dem die zukünftigen Experten sozusagen als Gehilfen der „alten Hasen“ bei echten Pflegemaßnahmen ihre erlernten Fähigkeiten professionalisieren.

Gesucht werden Menschen, die sich langfristig für die Förderung und den Erhalt von Streuobstwiesen in ihrer Region einsetzen wollen. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dass sich die Teilnehmenden bereit erklären, ihr erworbenes Wissen nicht nur im eigenen Garten anzuwenden, sondern insbesondere auch den Menschen in ihrer Region als Ansprechpartner und für Pflegemaßnahmen zur Verfügung zu stehen. Die Ausbildung verzahnt die Vermittlung von theoretischen Grundlagen in Leverkusen bzw. Rösrath mit einem hohen Anteil praktischer Kurstage im Umkreis der Biologischen Station, also im Obstsortengarten Kloster Knechtsteden, aber auch an anderen Standorten im Rhein-Kreis Neuss.