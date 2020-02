Kulturbüro Dormagen : Ein „Frühbucher-Abo“ für den Theatersommer in Knechtsteden

Knechsteden Der Theatersommer Knechtsteden bietet vom 24. Juli bis 8. August in der Theaterscheune im Kloster Knechtsteden viel Spaß mit Niveau von der Musical-Comedy-Show „Beziehungsweise´“ bis zur Beziehungskomödie „Paartherapie“.

Für die sechs attraktiven Theater- und Comedyabende (20 Uhr) und zwei Kinder-Vorstellungen (15 Uhr) bietet das städtische Kulturbüro ein Frühbucher-Abo an. „Das Abo umfasst vier Abende nach Wahl, kostet nur 50 Euro und ist in einer begrenzen Anzahl nur bei uns im Kulturbüro längstens bis zum 31. Mai erhältlich“, erklärt Leiter Olaf Moll. Das Wunsch-Abo und Einzelkarten für alle Vorstellungen (jeweils 15 Euro; Kindertheater 5 Euro ermäßigt/6,50 Euro für Erwachsene) können im Kulturbüro unter 02133 257-338 oder per E-Mail an olaf.moll@stadt-dormagen.de bestellt werden.

Den Auftakt machen Lars Redlich und Tino Andrea Honegger am Freitag, 24. Juli, mit „Beziehungsweise!“, gefolgt von Kathi Wolf mit „Psychoparty“ am Samstag, 25. Juli. Die Clowns Alex und Joschi zeigen am Sonntag, 26. Juli, „Scherz mit Herz“. Am Freitag, 31. Juli, tritt das Galerietheater Zons mit „Die Elstern“ auf, am Samstag, 1. August, heißt es „Paartherapie – gerne Schatz, aber ohne mich“. Am Sonntag, 2. August, zeigt das Seifenblasen-Figurentheater „Frecher kleiner Ziegenfritz!“ Am Freitag, 7. August, tritt Frank Fischer mit „Meschugge“ auf, am Samstag, 8. August, Sascha Korf mit „... denn er weiß nicht, was er tut“.