Konzert in Dormagen : Rockige, metallische und traumhafte Töne im „Pink“

Dormagen „Progressive Violin Metal“ ist am Samstagabend im Pink aufgetreten. Die Band sorgte zwei Stunden lang für jede Menge spaßiger Furore.

Das war aber mal eine Ansage. Ally Storch als die Frontfrau „Ally the Fiddle“ prangt auf der Website ihrer Band „Progressive Violin Metal“ als Violine spielende Meerjungfrau. In diesem Kostüm ist sie am Samstagabend im für Überraschungen dieser Art immer guten Lokal „Pink“ nicht aufgetreten, aber dafür sorgte zwei Stunden lang das Musizieren ihrer fünfköpfigen Band für jede Menge spaßiger Furore.

Immer wieder richtet sich beim Konzert die Aufmerksamkeit auf die Rockgeigerin. Eingängig kommt „Sisiphos“ über. Die Band hat aber noch andere Live-Qualitäten drauf wie beispielsweise mit „Living in a Bubble“, wobei neben der Melodie auch der Rhythmus entsprechend für Aufmerksamkeit sorgt. Überhaupt liegt die Qualität dieses Abend darin, dass Jorgos Flambouraris wieder einmal einen guten Griff getan hat. Der unternehmungslustige Wirt der Musik-Event-Kneipe hat seit Langem die Absicht, das ganze breite musikalische Spektrum der Rockmusik in seiner guten Stube zu versammeln. Bislang war er damit schon recht erfolgreich. In absehbarer Zeit, so kündigt er an, werden Musiker aus dem Umkreis von Marius Müller-Westernhagen seine Gäste sein.