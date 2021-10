Morgendlicher Einsatz in Dormagen : Polizei fängt ausgebüxte Pferde ein

Wachleiter Ralph Schelkmann mit einem der beiden ausgebüxten Pferde. Foto: Polizei

Rheinfeld Unfreiwilliger Frühsport stand für einige Polizeibeamte am Dienstagmorgen auf dem Programm: Sie mussten in Dormagen-Rheinfeld zwei Pferde einfangen, die von einer Koppel in der Nähe der Bürger-Schützen-Allee ausgebüxt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken