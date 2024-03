In Dormagen wird vor Ostern geerntet Zum Wochenende gibt es den ersten Spargel

„Als wir vor wenigen Tagen auf den Feldern waren und unter die Plane geschaut haben, waren wir selber überrascht, dass wir die ersten Stangen gesehen haben“, freut sich Helena Kallen vom Forsthof in Stürzelberg. Die Frau mit den langen blonden Haaren steht auf dem Feld und lädt schon die ersten Kisten ins Auto. Vor gut drei Wochen sind die ersten Erntehelfer aus Rumänien eingetroffen, dass sie so schnell mit der Arbeit beginnen, hätten auch sie nicht gedacht. Die Truppe kommt seit Jahren und ist entsprechend eingespielt. Auch wenn die Temperaturen in den vergangenen Nächten um die vier Grad lagen, schien das dem Stangengemüse nichts auszumachen. „Mein Bruder und ich haben erst gestern in der Erde gebuddelt. Die Erde ist trocken und warm. Das passt“, sagt Helena Kallen. Vor allem freut sie sich, dass die erste Ernte schon reichlich ausfällt. „Das liegt daran, dass wir auf unseren Feldern in Rheinfeld mit einer frühen Sorte auf sandigem Boden arbeiten.“ Ab Karfreitag und über die Ostertage ist der Hofladen geöffnet und das Beste, so Helena Kallen: „Wir gehen davon aus, dass wir wirklich genug weißen Spargel für unsere Kunden haben“.