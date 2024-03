Zwischen Rheinfeld und Zons Pappelallee ist ausreichend geschützt

Die Pappelallee in der Rheinaue zwischen Rheinfeld und Zons wird nicht zum Naturdenkmal. Die CDU-Fraktion hatte zwar zuvor beantragt, diese Baumallee in das Schutzkataster aufzunehmen, doch in der Sitzung des Umweltausschusses zog Sprecher Karl-Heinz Heinen den Antrag zurück. Hintergrund war eine Stellungnahme des Rhein-Kreises als Untere Naturschutzbehörde, der erklärte, dass diese Allee aufgrund ihrer Lage ohnehin ausreichend geschützt sei. Es handelt sich um einen Pappelweg ab Rheinkilometer 714,4, etwa 400 Meter nördlich von Haus Piwipp beginnend.