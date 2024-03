Jugendhandball A-Jugend von Bayer Dormagen knackt Berlin

„Wir wussten, dass wir punkten müssen, um die Viertelfinal-Qualifikation in der eigenen Hand zu haben. Dementsprechend war es ein sehr anstrengendes Spiel gegen Berlin. Diesen auch mentalen Stress haben die Jungs super in Energie umgewandelt“, sagte Berger nach dem wichtigen Heimerfolg. „Unser Matchplan sah von Anfang an ein hohes Tempo vor, um Berlin keine Verschnaufpausen zu geben. Entsprechend viel ist das Team zu Beginn gerannt und nach 13 Minuten waren schon insgesamt 20 Tore gefallen. Wir wollten von Beginn an eine Führung, das war das Ziel“, so Berger, dessen Plan mit einem 19:15 zur Pause aufging.