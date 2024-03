Kanuslalom Anna Faber aus Dormagen meldet sich stark zurück

Konrad hatte sich tags zuvor als 23. für das Halbfinale der besten vierzig Fahrer qualifiziert. Dort ging er beherzt an den Start und traf von Anfang an die Ideallinie. Ohne Torberührung flog der Achtzehnjährige fokussiert und kraftvoll durch den Parcours. Mit der fünftbesten Fahrtzeit reihte er sich unter internationalen Topfahrern ein und schob sich sogar noch vor alle deutschen Nationalmannschaftsmitglieder. „Das war ein geiler Lauf“, freute sich Konrad. Weil die Schiedsrichter an Tor 14 eine wohl falsche Befahrung ausgemacht hatten, bekam Konrad nachträglich 50 Strafsekunden angerechnet, die ihn auf Platz 33 zurückwarfen. „Wir haben alle keinen Fünfziger gesehen und noch Protest eingereicht. Da es aber keine Videoaufnahmen gab, blieb er erfolglos“, sagte seine Vereinskameradin Anna Faber. Für Konrad eine Erfahrung zum Abhaken. Was zählt, sind die Qualifikationsrennen für die U23-Nationalmannschaft im April.