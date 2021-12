Kunst-Projekt in Dormagen : Grüne zweifeln am Standort für Olympioniken-Stele

Grüne zweifeln am Standort für Olympioniken-Stele

Kunst-Projekt in Dormagen

So sieht der Entwurf des Künstlers Holger Hagedorn aus. Foto: Marco Höwer

Dormagen Dormagen soll ein Kunstwerk bekommen, mit dem die besten Sportler der Stadt eine öffentliche und künstlerisch umgesetzte Würdigung erfahren. Im Kern sind sich alle einig, aber das Problem liegt im Detail.

Auch eine Sitzung von Vertretern der Fraktionen brachte noch keine Lösung, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld in der letzten Sitzung des Jahres erklärte. Im neuen Jahr soll es eine weitere geben und dann einen einvernehmlichen Vorschlag. Kostenpflichtiger Inhalt Der Pulheimer Künstler Holger Hagedorn hat bereits eine eindrucksvolle und kreative Stele entworfen, die offenbar aber nicht das Wohlgefallen aller Politiker (im Kulturausschuss) findet. Und auch der bis dato favorisierte Standort zwischen den beiden Rathäusern ist streitig. Es gibt eine Animation, auf der die Stele, die mit den Namen aller Dormagener Teilnehmer an Olympischen Spielen versehen ist, mitten in dem kleinen Teich zu sehen ist.