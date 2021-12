Handball : Auf starke erste Hälfte folgt ein Blackout

Dormagen Bei der 23:26-Niederlage in Dresden kommt der Handball-Zweitligist aus Dormagen mit einer Serie von 1:12 Toren aus der Halbzeitpause.

Dusko Bilanovic hatte vorgebaut. „Dresden ist klarer Favorit“, so die Ansage des Serben vor dem Nachholspiel des von ihm seit 2018 trainierten Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen beim HC Elbflorenz, „sie haben einen breiten Kader und können ohne Qualitätsverlust wechseln.“ Und trotzdem: Obwohl die seit Wochen von fast schon schockierenden Personalnöten gestressten Rheinländer zwischenzeitlich in 18 Minuten nur ein Tor zustandebrachten, wäre an einem guten Nachmittag – das von der Corona-Pandemie zum Geisterspiel degradierte Match begann bereits um 16 Uhr – viel mehr drin gewesen.

In der ersten Hälfte bissen sich die Gastgeber nämlich an der aggressiven Abwehr vor dem wiederum bärenstarken Martin Juzbasic im Dormagener Tor die Zähne aus. Und das machte Mut für überzeugende Aktionen im Angriff. Schon in der elften Minute gelang Ante Grbavac mit seinem Treffer zum 6:4 die erste Zwei-Tore-Führung für den TSV. Ein verwandelter Siebenmeter von Jan Reimer eröffnete in der 23. Minute eine von Ante Grbavac und Jaka Zurga vollendete 3:0-Serie zum 12:9 (27.). Ein Niveau, das die Gäste nach Wiederbeginn indes nicht halten konnten. Während Nils Holger Kretschmer (2) und Mindaugas Dumcius (2) für die Sachsen nun fast nach Belieben trafen, ging bei Dormagen plötzlich gar nichts mehr. Beim 12:14 nahm TSV-Trainer Dusko Bilanovic eine Auszeit, vermochte den Lauf des Kontrahenten aber nicht zu stoppen. Weitere Tore von Mindaugas Dumcius, Oskar Emanuel und Julius Dierberg zum 17:12 (42.) sorgten früh für die Vorentscheidung. Bis zum ersten Dormagener Treffer in der zweiten Hälfte durch Benjamin Richter (13:17/42.) dauert es quälend lange zwölf Minuten. Beim Zwischenstand von 13:19 (44.) nahm Bilanovic die nächste Auszeit. Doch auch damit vermochte er nichts mehr zu ändern. Seine Jungs hatten zugemacht, ihr Spiel zerfaserte im Angriff in unproduktive Einzelaktionen und in der Abwehr platzte der bis zum Seitenwechsel vorbildliche Pakt mit Juzbasic im Kasten. Das erkannte auch Bilanovic und schickte nach dem Treffer von Ivar Stavast zum 22:13 (48.) Christian Ole Simonsen zwischen die Stangen. Der wusste sich immerhin noch einige Mal auszuzeichnen – und sorgte auch dafür, dass die zwischenzeitlich von allen guten Geistern verlassenen Gäste so ganz allmählich zurück in die Spur fanden.