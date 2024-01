„Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Das sind die bisherigen Gewinner des Dschungelcamps

Im Jahr 2004 lief „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Die erste Dschungelkrone bekam damals Sänger Costa Cordalis verliehen. In den Jahren 2005 bis 2007 und 2010 gab es kein Dschungelcamp – und damit auch keinen Dschungelkönig. Im Jahr 2021 fand wegen der Corona-Pandemie nur eine Ersatzshow statt. Im Jahr danach, 2022, fand das Camp statt in Australien in Südafrika statt.