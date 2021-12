Projekt in Dormagen : Qualität der „Kö“ wird analysiert

Dormagen Im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt hat die SWD große Pläne für 2022. Im zweiten Baustein des Projektes soll überlegt werden, welche Geschäfte Dormagen noch benötigt.

Vor rund einem Jahr erhielt die Stadt Dormagen vom Land Fördergelder zur Stärkung der Innenstadt, nun, ein Jahr später, hat sich bereits einiges getan. „Konkret beinhaltet der Förderantrag der Stadt zwei Bausteine“, erklärt Michael Bison, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen. Neben der geplanten Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen, um diese zu vergünstigten Konditionen an Interessenten weiterzuvermieten, soll ein aktives Leerstands- und Geschäftsflächenmanagement für eine Verbesserung der Attraktivität in der Innenstadt sorgen.

„Das Projekt ist in diesem Jahr richtig gestartet, und wir sind es sehr intensiv angegangen. Unser Ziel ist, die Leerstände in der Innenstadt weitestgehend zu beseitigen“, so Bison. Dafür schließe man Verträge mit den Eigentümern der Ladenlokale, insbesondere mit jenen, die Probleme mit der Vermietung der Läden haben. Die Stadt mietet die Räumlichkeiten an und vermietet sie günstiger an interessierte Geschäftsleute. „In diesem Jahr haben wir 14 bestehende oder sich anbahnende Leerstände bearbeitet. Rund die Hälfte der Ladeninhaber haben Interesse an dem Projekt“, sagt Bison.