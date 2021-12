Abstimmung in Dormagen : SPD, Grüne und UWG tragen den Haushalt 2022

Dormagen Der Haushalt für das kommende Jahr weist zwar einen Überschuss aus, aber die Opposition kritisiert die Ausgabenpolitik von Rot-Grün und Stadt deutlich.

Von Klaus D. Schumilas

Der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass die Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2022 unspektakulär verlaufen ist. Auf Bitten von Bürgermeister Erik Lierenfeld verzichteten die Fraktionen darauf, ihre traditionellen Reden zum Haushalt zu halten. Der wurde mit den Stimmen von SPD, Grünen und UWG mit großer Mehrheit verabschiedet. Kai Weber, Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion CDU, kommentierte: Das Ergebnis des Haushaltsentwurfs ist niederschmetternd.“ Die Redaktion hat die Stellungnahmen der Fraktionen zusammengefasst.

SPD

Fraktionsvorsitzender Michael Dries bezeichnet den neuen Etat als „ausgeglichen und belastbar. Die Risiken sind kontrollierbar. Er ist sozialer und nachhaltiger und gibt Spielraum um Dormagen weiterzuentwickeln“. Schon beim im Herbst vorgelegten Entwurf sei eine „deutliche sozialdemokratische Handschrift erkennbar gewesen“. In den Beratungen habe man darauf geachtet, „was wir uns leisten können und was wir uns leisten müssen, damit wir uns in Zukunft auch noch mehr leisten können.“

Nach Ansicht der SPD entwickelt sich Dormagen zunehmend familien- und umweltfreundlicher. Als Beispiel nennt Dries die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung, die weiter gesenkt worden ist. „Unser Ziel ist es weiterhin, dass die Elternbeiträge gänzlich abgeschafft werden und das machen wir, wenn der Haushalt es ermöglicht.“ Im Frühjahr hätten Grüne und SPD Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Wichtig ist Dries und der SPD der Kultur- und Jugendamtsbus, um so Kultur in die Stadtteile zu bringen.

Beim ÖPNV gebe es jetzt wichtige Akzente: „Zwei Millionen Euro werden wir zusätzlich ausgeben für eine deutliche Verbesserung des Busverkehrs mit einer besseren Taktung und zusätzlichen Haltestellen“, sagt Dries. Ein weiteres Mittel um etwas für den Klimaschutz zu tun, ist, vermehrt auf das Auto zu verzichten und das Fahrrad zu nutzen. Dazu gehört eine besondere Förderung des Radverkehrs. Um Fahrradfahren attraktiv zu gestalten, wurde eine Überarbeitung des Dormagener Radwegekonzeptes beschlossen.

Es werden, sagt der SPD-Politiker, deutlich höhere Investitionen in Spielplätze getätigt, es wurde dafür auch eine Spielplatzkommission eingerichtet. Ferner sähe der Haushalt die Entwicklung eines zielgerichteten Konzeptes für gesundes Mittagessen für Kinder in Betreuung vor. Und, so Dries: Es wird „echte Schulsozialarbeit geschaffen“.

CDU

Überaus deutlich kritisierte Fraktionsvorsitzender Kai Weber den Haushalt: „Rechnen - von Mathematik möchte ich gar nicht sprechen - gehört aktuell, wie vieles andere, augenscheinlich nicht zu den Kernkompetenzen der grün-roten Koalition in Dormagen.“ Die CDU sieht kein positives Jahresergebnis. „Das ist reine Schönfärberei“, so Weber. „Wie im Vorjahr werden durch bilanzielle Winkelzüge Defizite auf die kommenden Jahre verschoben und Einnahmen zu hoch angesetzt.“ Die Erhöhung von Verbindlichkeiten werde bei der grün-roten Koalition zur Normalität. Der Konzern Stadt nähere sich mit schnellen Schritten einer Gesamtverschuldung von einer halben Milliarde Euro.

Weber spricht von „falscher Priorisierung der Ausgaben“. Da würden Millionenbeträge in die „Subventio-nierung“ der Rathaus-Galerie gesteckt, damit über 20 Jahre externer Büroraum angemietet werden könne, „aber die rot-grüne Koalition schafft es nicht die Elternbeiträge in Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen abzuschaffen. Auch das Ziel, dass alle Kinder im offenen und gebundenen Ganztag ein kostenloses Mittagessen erhalten, scheint in weite Ferne gerückt.“ Als „besonders brisant“ bezeichnet Weber die Situation der Infrastruktur in den Schulen: „Regelmäßig werden die Bürger darüber informiert, dass gravierende Schäden an den Gebäuden oder Verzögerungen bei Baumaßnahmen eintreten.“ Weber: „Alles verzögert sich, wird teurer und die Schuld liegt immer bei anderen. Eine kritische Selbstreflexion bei Bürgermeister oder Rot-Grün findet nicht statt.“

Grüne

„Insgesamt kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Richtung stimmt“, urteilt Grünen-Fraktionsvorsitzender Tim Wallraff. Die Grünen bezeichnen den Haushalt 2022 als solide und nachhaltig. „Insbesondere die Entlastung der Familien, die Gründung sowie die geplanten Projekte der Wohnraumgesellschaft sowie die Personalplanung sind zukunftsweisend aufgestellt. Aufgrund des demographischen Wandels sind wir auf qualifizierten Nachwuchs angewiesen. Die, die wir ausbilden, werden durch die Schaffung der Poolstellen auch bei uns bleiben.“

Einen Kritikpunkt bleibt aus Sicht der Grünen auch dieses Jahr bestehen: In vielen Budgets fehlen die operativen Ziele. Wallraff fordert: „Dies soll nun der Bürgermeister zur Chefsache machen und sicherstellen, dass im kommenden Halbjahr operative Ziele für jedes Budget erarbeitet werden. Nur so kann das Handeln der Verwaltung transparent dargestellt werden.“ Eigene Schwerpunkte setzen die Grünen aus ihrer Sicht in den Bereichen Städtepartnerschaften, Bildung und Nachhaltigkeit. So wird im kommenden Jahr ein Stipendien- und Austauschförderprogramm erarbeitet, welches Dormagenern einen Aufenthalt in einer der Partnerstädte ermöglichen soll.“

Zentrum

Die Zentumspolitiker prangern einen „Schuldenhaushalt für Generationen“ an. Kritisiert wird, dass Bauprojekte „nicht langfristig solide finanziert werden, sondern über Kassenkredite“, bemängelt Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik. Seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Erik Lierenfeld zähle, so das Zentrum, die Stadtverwaltung zusammen mit ihren Betrieben ca. 400 Köpfe mehr. „Digitalisierung und die damit mögliche Steigerung der Effizienz gehen offensichtlich komplett an Dormagen vorbei“, sagt Woitzik. Als Fazit zu diesem Haushalt bleibe nur zu sagen: „Es wird teuer! Schulden von heute sind Steuern von morgen.“ Ebenso wie die vorangegangene CDU/SPD-Mehrheit im Rathaus verstünde man es auch jetzt nicht zu wirtschaften. Woitzik: „Ideologische Projekte wie Fahrradstraßen, Krötentunnel und Büroetagen in der Rathaus-Galerie genießen eine höhere Priorität als eine solide finanzierte Stadt.“