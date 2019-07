Kultur in Dormagen : Musikensembles erhalten Förderung

Knechtsteden Die Ensembles des Festivals Alte Musik Knechtsteden, Das Kleine Konzert und die Rheinische Kantorei, erhalten Ensembleförderung vom Land

(NGZ) Die beiden Ensembles des Festivals Alte Musik Knechtsteden, die Rheinische Kantorei und Das Kleine Konzert, werden 2020 bis 2022 im Zuge der Stärkungsinitiative Kultur des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen eine Ensembleförderung erhalten. Das neu aufgelegte Förderprogramm für professionelle, freie Musikensembles in Nordrhein-Westfalen wird erstmals insgesamt 22 Gruppierungen unterstützen, die in einem umfangreichen Bewerbungsverfahren von einer Fachjury ausgewählt wurden.

Der Gründer und Leiter der beiden Klangkörper, Hermann Max, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass uns als freie Musikensembles durch diese Initiative eine längerfristige Planung erstmals überhaupt ermöglicht wird. Es sind Großprojekte, wie z.B. ein ganzes Telemann-Weihnachtsoratorium aus einem Pasticcio mit bisher in Archiven verborgenen Kantaten, oder die Opern ,Die unglückselige Cleopatra’ von Johann Matheson oder ,Fredegunda’ von Reinhard Keiser aus dem musikalischen Fundus der Hamburger Gänsemarktoper – einem spannenden und leider noch viel zu wenig beachteten Kapitel der deutschen Operngeschichte. Diese Werke können wir nun von der Neuedition bis zur Konzertaufführung und CD-Produktion planen.“ Zu seinen künstlerischen Zielsetzungen fügt Max hinzu: „Wir wollen mit diesen Musiken, genau wie zur Zeit ihrer Komposition, Menschen bewegen und in eine Stimmung, in einen Affekt versetzen. Dabei arbeiten wir historisch informiert und sind gleichzeitig Übersetzer in eine heutige Emotionalität“. Dafür steht Hermann Max als einer der Begründer der Originalklang-Bewegung in Deutschland und Träger der Bach-Medaille sowie des Telemann-Preises der Stadt Magdeburg ein. Das Festival Alte Musik Knechtsteden wird dabei weiterhin eine wichtige Basis sein, neu entwickelte Originalklang-Programme mit Partnern wie dem Deutschlandfunk und dem WDR aufzuführen.