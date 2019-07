Biermeile in Dormagen : Bei der Biermeile sind mehr als 30 Sorten im Angebot

Dormagen Am kommenden Wochenende startet die 13. Auflage auf der BSV-Schützenwiese. Mehr als 20 Vereine werden dabei sein, präsentiert werden mehr als 30 Biersorten - vom Fass oder in der Flasche.

Gestartet war Peter Mohrs mit der Bier- und Vereinsmeile 2007 mit insgesamt sechs Ausschankwagen und -ständen. „Jedes Jahr ist einer hinzu gekommen“, sagt der Inhaber eines Getränke-Fachgroßhandels an der Florastraße, und so werden bei der 13. Auflage am kommenden Wochenende über 20 Vereine im Boot sein, wobei mehr als 30 Biersorten – vom Fass oder in der Flasche – im Angebot sind. Gefeiert wird einmal mehr auf der Schützenwiese des Bürgerschützenvereins an der Walhovener Straße, wohin die Biermeile vergangenes Jahr wohl endgültig umgezogen ist.

Last but not least ist auch Volker Stüttgen, Dormagens einziger Bierbrauer, mit seinem „Stütti’s Bräu“ dabei. Stüttgen wird am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr gemeinsam mit Ute Correnz und Theo Ditz vom Lions Club, den diesjährigen Schirmherren den Fassanstich vornehmen. Zehn Cent pro verkauftem Bier sollen an den mittlerweile zehn Jahre alten Lions Club gehen, der mehrere soziale Projekte in Dormagen unterstützt.