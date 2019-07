Clean up am Rhein : Umweltschützer treffen sich zu Aktionstag in Dormagen

Gründerin und Chef-Organisatorin Karin Schwanfelder mit Manuela Klupska-Schwermer und Heike Prinz (v.r.) mit Fundstücken aus Rheinsäuberungen. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Die Rhein-Clean-up-Gruppe in Dormagen bekommt am 1. September Unterstützung: Für eine Aufräumaktion kommen Mitglieder aus Düsseldorf und Köln nach Stürzelberg.

Die Rheinlandschaft wird in diesem Jahr noch sauberer, als sie es ohnehin geworden ist. Dafür wird vor allem eine Aktion sorgen, die am 1. September läuft: Dann bekommt die Rhein-Clean-up-Gruppe in Dormagen Verstärkung aus den Großstädten. Unter dem Titel „Rhein-Freunde-Clean-up“ kommen Umweltschützer der deutlich größeren Gruppen aus Köln und Düsseldorf nach Dormagen. Gemeinsam wollen sie im Stürzelberger Grind auf die Jagd nach alten Reifen gehen, die dort seit zig Jahren im Sand schlummern. Bis zu 50 Aktivisten werden dann aktiv sein.

Gäbe es am Ende des Jahres eine Auszeichnung, mit der die Person gewürdigt wird, die in den zurückliegenden Monaten sich am meisten im Umweltschutz engagiert hat, wäre Karin Schwanfelder eine ernsthafte Anwärterin. Das spürte Schwanfelder auch am vergangenen Wochenende. Da hatten die Aktivisten im Rahmen des City-Beach-Projektes in der Innenstadt einen Informationsstand aufgebaut. Viele Passanten blieben stehen und staunten nicht schlecht über die Fundstücke, die die Müllsammler in den vergangenen Monaten aus dem Rhein gefischt bzw am Ufer eingesammelt haben. Das Sammelsurium reichte von alten Nokia-Handys über Leinen mit Angelhaken bis zur rostigen Taschenlampe. „Nur ein kleiner Ausschnitt aus der breiten Palette.“ Der Infostand wurde zwei Tage lang auch zur Kontaktbörse. Da war der Delhovener, der privat in seinem Wohnumfeld Müll einsammelt und sich von den Aktivitäten der Gruppe so angetan zeigte, dass er ankündigte, sich ihr anschließen zu wollen. Da war die Besucherin, die nicht minder begeistert war und im Kollegenkreis anregen will, an einem „Sozialen Tag“ diesen für die ehramtliche Mithilfe bei den Müllsammlern zu nutzen.

info Mit Umweltscouts den Rhein säubern Was Rhein Clean Up – Diese Aktion richtet sich an alle, die sich für die Sauberkeit ihrer Umwelt einsetzen möchten. Wer Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Wann Samstag, 27. Juli, 11-13 Uhr Wo Treffpunkt: Haus Piwipp in Rheinfeld Wie Anmeldung: 02133 257 333

Dass gemeinsam etwas zu erreichen ist, erfuhr Karin Schwanfelder im vergangenen Jahr, als sie über Facebook zum Mitmachen am World-Clean-up-Day aufrief und am Ende 115 tatkräftige Helfer am Rhein standen. Inzwischen ist die Lage vergleichsweise so gut, dass der Bereich Zons „reifenfrei“ ist. „Unser Schwerpunktgebiet ist in diesem Jahr der Stürzelberger Grind“, sagt Schwanfelder. Das wird zusammen mit den Köln-Düsseldorfer Freunden ebenso sein wie am 14. September beim „Rhine-Clean-up“, wo viele Gruppen rheinauf- und rheinabwärts aktiv sein werden – „bis in die Schweiz“. Eine Woche später folgt dann mit dem weltweiten Clean-up der Höhepunkt für die Umweltschützer. Während anderswo Hinterlassenschaften auch landeinwärts eingesammelt werden, ist der Rhein das bevorzugte Arbeitsfeld der Dormagener Gruppe. Die freut sich zwar über die positive Rückmeldung von Spaziergängern, dass es zwischen dem Chempark und „Pitt Jupp“ in Stürzelberg inzwischen viel sauberer aussieht, gleichwohl ist es ein immer währender Kampf gegen Unrat. „Sorgen bereiten uns in den Sommermonaten natürlich die, die das Rheinufer zum Grillen oder zum Feiern aufsuchen“, sagt die Gründerin der Gruppe. Der Knackpunkt aus ihrer Sicht: „Es gibt keine Kontrollen und keine Sanktionen. Dabei würde genau dieses helfen.“