Bürgermeister treffen sich in Dormagen : „Zonser Erklärung“ soll Gewerbesteuer-Streit lösen

Dormagen Vertreter von rund 30 Kommunen kommen am Donnerstag zusammen.

In der heimeligen Umgebung der Zollfeste Zons geht es um ein beinhartes Thema: Kampf dem Gewerbesteuer-Dumping und gegen Steuer-Schlupflöcher. Vertreter von rund 30 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, darunter Oberbürgermeister und Bürgermeister, suchen auf Einladung von Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld am Donnerstag im Hotel Friedestrom einen Weg zu mehr Steuergerechtigkeit. Vorbereitet ist eine „Zonser Erklärung“, die am Ende eine Reform der Gewerbesteuer zum Ziel hat.

Daniel Zimmermann hat seine Teilnahme zugesagt. Im Unterschied zum Bürgermeister von Monheim ist dessen Kollege aus Leverkusen, Uwe Richrath, beim Treffen der Kommunen nicht dabei. Monheim und Leverkusen – die Auslöser des Streits, der bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Monheim hat sich schon lange mit einem extrem niedrigen Hebesatz bei der Gewerbesteuer den Unmut von Bürgermeistern der umliegenden Kommunen zugezogen. Weil jetzt mit Leverkusen eine Großstadt dem folgen will und den Hebesatz von aktuell 475 auf 250 Punkte und damit auf das gleiche Niveau wie Monheim senken will, war das der Auslöser für den Streit und für die von Lierenfeld initiierte Resolution, in der er für eine Städte-Solidarität wirbt. „Alle Städte und Gemeinden sollen nicht in einen Konkurrenzkampf der gegenseitig massiven Unterbietung der Gewerbesteuer-Hebesätze eintreten bzw diesen beenden.“ In Dormagen liegt der Hebesatz bei 450 Punkten.