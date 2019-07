Dormagen: Kauf durch Luxemburger Unternehmen : Ladenzentrum hat einen neuen Eigentümer

Info

Wer Die Peker Holding hat ihren Firmensitz in Istanbul, ihr Deutschland-Sitz befindet sich in Grevenbroich am dortigen Synagogenplatz.

Was Das Unternehmen erwirbt, plant, bebaut und veräußert Grundbesitz, verwaltet und vermietet ihn.

Investition In die Modernisierung des 2016 gekauften Objekts hat die Peker GmbH rund drei Millionen Euro investiert.