Kultur in Dormagen : Barbara Ruscher startet Kabarettreigen

Barbara Ruscher tritt bald in Dormagen auf. Foto: Ruscher/jumo

Dormagen Einige Comedy-Veranstaltungen in der Kulturhalle sind schon ausverkauft. Das Kulturamt hat eine vielseitige Reihe mit etlichen Stars entwickelt.

Kabarett- und Comedy-Hochkaräter haben die Programmmacher für die kommenden Monaten in der Kulturhalle Dormagen verpflichtet. Die Saison setzt Barbara Ruscher am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr fort. Sie sorgt mit versierter weiblicher Satire für Unterhaltung. Herrlich böse, selbstironisch und vor allem lustig präsentiert sich die WDR 2-Kolumnistin in ihrem Programm „Mutter ist die Bestie“. Während für Barbara Ruscher noch 50 Karten erhältlich sind, sind für die Kabarett-Komödie „Deutschland in den Wechseljahren“ mit der Berliner Distel am 13. November und für das Gastspiel von Jochen Malmsheimer am 2. Dezember alle Tickets vergriffen.

Auch im Programm ist Lars Redlich. Der Stimmungsgarant verbindet in seiner Weihnachtsshow „Lars‘ Christmas“ am Mittwoch, 21. Dezember, um 20 Uhr Comedy, Musik und Showtime. „Augenzwinkernd, aber auch besinnlich kommt jeder auf seine Kosten und bekommt jeder sein Fett weg. Und das schon vor dem Fest“, sagt der Comedian. Er beantwortet zudem die Fragen, was mit ungekauften Schoko-Nikoläusen nach dem Fest passiert, was Schneemänner über den Sommer denken und warum früher mehr Lametta war.

Das Schlachtplatten-Ensemble eröffnet mit der Jahresendabrechnung traditionell das Veranstaltungsjahr des Kulturbüros, so auch 2023. Am Freitag, 6. Januar, geben Robert Griess, Kathi Wolf, Jens Heinrich Claassen und Sebastian Schnoy dem Jahr 2022 kabarettistisch den Kehraus. Weiter geht es in der Kulturhalle mit Rüdiger Hoffmann und der Vorpremiere zu seinem neuen Programm am Samstag, 21. Januar 2023, und Andreas Rebers und seinem aktualisierten Programm „Ich helfe gern – reloaded“ am Samstag, 4. Februar 2023. Die Improvisationsspezialisten aus dem Bonner Haus der Springmaus melden sich am Freitag, 3. März 2023, mit der Show „Endlich wieder live!“ zurück.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Einzelkarten sind für jeweils 22,45 Euro im Internet unter dormagen.reservix.de sowie in der City-Buchhandlung Dormagen erhältlich. Zudem können die Karten auch in preisgünstigeren Abos mit drei und mehr Abenden nach Wahl erworben werden. Weitere Infos gibt es hier sowie telefonisch beim Kulturbüro-Team unter 02133 257 338.

(NGZ)