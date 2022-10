Freiwilligendienst in Kamp-Lintfort : Wie eine 18-Jährige jetzt die Stadt-Kultur verstärkt

Jule Preuss wird mit allen Arbeitsbereichen des Kulturamts vertraut gemacht. Foto: Stadt Kamp-Lintfort Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Jule Preuss absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbüro der Stadt. Was dort ihre Aufgaben sind, an welchen Konzepten sie mitarbeitet und welche Veranstaltungen sie plant.

Seit Beginn des Monats hat das Kulturamt der Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort Verstärkung: Jule Preuss, 18 Jahre alt, absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbereich. Sie wird mit allen Arbeitsbereichen des Kulturamts vertraut gemacht und soll in den nächsten Monaten auch in der Tourismus- und Ehrenamtsförderung sowie in der Mediathek erste Erfahrungen sammeln. Ziel eines Freiwilligen Sozialen Jahres ist, die verschiedenen Bereiche einer Institution kennenzulernen, um erste berufliche Praxiserfahrungen zu erlangen. Da das Kulturbüro in seinen Aufgaben sehr vielfältig ist, hat sie die Möglichkeit, neben typischen Tätigkeiten im Kulturmanagement, wie der Organisation und Betreuung von Veranstaltungen, auch einen Einblick in soziale und pädagogische Bereiche sowie in klassische Verwaltungsabläufe zu erhalten.

Besonderes Interesse hat die neue Mitarbeiterin am Veranstaltungsmanagement: „Schon mein Vater war in diesem Bereich tätig – ich finde das sehr spannend“, erklärt Jule Preuss. Gesagt, getan: Die ersten Aufgaben in der neuen Wirkungsstätte beinhalteten die Bearbeitung von Anträgen für einige noch anstehende Veranstaltungen. Jule Preuss hat sich innerhalb ihrer ersten Wochen bereits als äußerst vielseitig einsetzbar erwiesen, teilt die Stadt Kamp-Lintfort mit: Sie hat Schichten im Infozentrum Stadt und Bergbau übernommen, einen Kinderworkshop mitbetreut, eine Pressemitteilung formuliert, war bei einigen Besprechungen und einer Konferenz dabei und hat bereits viele Kunstschaffende, Ehrenamtliche, Kolleginnen und Kollegen und weitere Akteure kennengelernt.

Info Der Freiwilligendienst nach der Schule Die Aufgabe Das FSJ (Abkürzung für Freiwilliges Soziales Jahr) ist ein Freiwilligendienst. Er wird in Deutschland für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt haben und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Mehr im Internet unter www.kamp-lintfort.de